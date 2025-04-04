Richterin Barbara Salesch
Folge 633: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der obdachlose Joachim Bellmann liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht hinter dem Auto der wohlhabenden Anna-Maria Perlau. Hat sie ihn wirklich beim Ausparken angefahren oder ist es nur seine Masche, einen Unfall vorzutäuschen, um für sich und seine Tochter an Geld zu kommen? 2. Fall: Arm und Herz sind gebrochen, als Margret die Treppe runterstürzt. Bei der Polizei sagt sie aus, dass ihr Ex-Freund Klaus sie im Streit die steile Steintreppe runtergestoßen habe.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1