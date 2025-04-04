Richterin Barbara Salesch
Folge 634: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Als Mandys Auto mit ihrer zweijährigen Tochter darin gestohlen wird, nimmt die Polizei kurze Zeit später den Polen Pavel fest. Der behauptet, er habe den Wagen rechtmäßig gekauft und wisse nichts von einem Kind - bis heute fehlt jede Spur von dem Kind. 2. Fall: Mit einem zersplitterten Sektglas geht Patricia auf Ernst los und entstellt sein Gesicht. Hat der sie wirklich angegrabscht?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1