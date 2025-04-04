Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Staffel 4Folge 635
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Folge 635: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Nach einem verkorksten Abend in der Disco fährt Kathleen allein mit dem Taxi nach Hause. Plötzlich biegt der Taxifahrer in eine Nebenstraße und fällt im Wagen über sie her. Und: Alfons und Jan wollen nachts den Zirkuslöwen Leo füttern. Während sie sich durch ein Missgeschick selbst im Käfig einsperren, kann das Raubtier fliehen und wird später von der Polizei erschossen. Obwohl sie ihre Unschuld beteuern, geht der Zirkusdirektor Peter von einem versuchten Diebstahl aus.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

