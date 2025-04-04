Richterin Barbara Salesch
Folge 643: Richterin Barbara Salesch
1. Fall: Mit einem Schuss ins Bein ist Bert nachdrücklich an seine Spielschulden erinnert worden. Und das ist erst der Anfang von Willys Hetzjagd gegen den Kleinganoven ... 2. Fall: In letzter Sekunde kann Bettina ihrem Chef Carsten entkommen, der auf der Sonnenbank über sie herfallen wollte.
