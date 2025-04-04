Richterin Barbara Salesch
Folge 648: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Lydia Wallenkamp soll nachts das frische Grab ihres verstorbenen Freundes Victor geöffnet und mit satanischen Ritualen entweiht haben. Lydia ist zwar überzeugter Gruftie, sagt aber, dass sie nichts mit Satanismus und ganz sicher nichts mit der Grabschändung ihres Freundes zu tun hat ... Und: Als der Florist Matthias Harms gerade das Geschäft verlassen will, wird er aus dem Hinterhalt niedergeschlagen. Für ihn kommt nur ein Täter in Frage: der Mann seiner Chefin ...
