Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 656
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 656: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Auf offener Straße und heiterem Himmel wird Leonie von Jens angegriffen, geschlagen und gewürgt. Nur durch das Eingreifen eines Passanten kann Schlimmeres verhindert werden. Jens behauptet, von Leonie abgezockt worden zu sein. Doch Leonie bestreitet, Jens jemals vorher gesehen zu haben. Und: Als Nicole den Einbrecher Oliver in ihrer Wohnung überrascht, quält sie ihn fast zu Tode. Erst nach Stunden hat die grausame Folter ein Ende.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen