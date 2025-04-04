Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 658
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 658: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Vollgas werden Rudi und Linda auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt. Wieso hat die routinierte Fahrerin Angelika plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verloren? 2. Fall: Zwei Kegelbrüder werden von ihren Ehefrauen ins Museum geschleppt - und sind über die dort gezeigten Werke irritiert - prompt verändern sie die Teile der Kunstausstellung. Haben sie die Kunstobjekte absichtlich zerstört?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen