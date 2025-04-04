Richterin Barbara Salesch
Folge 658: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit Vollgas werden Rudi und Linda auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt. Wieso hat die routinierte Fahrerin Angelika plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verloren? 2. Fall: Zwei Kegelbrüder werden von ihren Ehefrauen ins Museum geschleppt - und sind über die dort gezeigten Werke irritiert - prompt verändern sie die Teile der Kunstausstellung. Haben sie die Kunstobjekte absichtlich zerstört?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
