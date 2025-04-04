Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 659
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 659: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Als Horst in seinem Fluchtwagen nach einem Überfall das Weite sucht, rammt er den ahnungslosen Fußgänger Peter und verletzt ihn dabei schwer. Kurz vorher soll er eine Kneipe überfallen und ausgeraubt haben. 2. Fall: Ohne Rücksicht auf Verluste stürmt ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Haus von Samara und Robert. Die beiden sollen einen Sprengstoffanschlag geplant haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen