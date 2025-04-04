Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 660
Folge 660: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Opernsängerin Teresa Huth ist ihrer Stimme beraubt. Als sie wegen einer Erkältung inhalieren wollte, atmete sie statt Kamillenextrakt Salzsäure ein. Wollte ihre Konkurrentin sie aus dem Weg räumen? 2. Fall: Bei Wasser und Brot wird der fast 70-jährige Karl-Heinz Frehse über einen Monat in die Gartenlaube seiner Enkelin Marie gesperrt. Als ihr Bruder Günther den alten Mann zufällig findet, muss er mit Lungenentzündung und Mangelerscheinungen ins Krankenhaus.

