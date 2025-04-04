Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 662
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 662: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Von einem maskierten Räuber werden Ralf Peters 5.000 EURO gestohlen. Doch außer ihm hat niemand den Überfall gesehen. Seine Chefin Nicole Lang glaubt die Geschichte nicht. Brauchte Ralf vielleicht das Geld, um seine Schulden zu bezahlen? 2. Fall: Asylbewerber Taribo soll einen Molotowcocktail in die Wohnung seiner Exfreundin geworfen haben. Hat er wirklich rot gesehen, als seine große Liebe Sylvia ihn verlassen hat?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen