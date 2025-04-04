Richterin Barbara Salesch
Folge 668: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Berliner Loveparade endet für Sandy (18) wie ein Albtraum: Bei einer Taschenkontrolle hat ein falscher Polizist Ecstasy-Pillen in ihrem Rucksack gefunden. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, lässt sich die naive junge Frau zu schmutzigen Taten überreden ... 2. Fall: Miriam hat eine Frühgeburt, als sie 20 Minuten lang in einem Fahrstuhl eingeschlossen ist. Der Personality-Trainer Christian soll die unter Platzangst leidende Frau eingesperrt haben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
