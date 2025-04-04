Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Fall 1: Völlig ziellos irrt der zehnjährige Leander nachts durch die Straßen. Fühlte er sich bei seinem Pflegevater Robert so ungeliebt, dass er das Weite suchte? Fall 2: 8000 Euro werden der Behinderten Alexa aus ihrer Wohnung gestohlen. Für sie steht fest: Nur Zivi Jens kann es gewesen sein, denn er hat von den Ersparnissen gewusst.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1