Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 684
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 684: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Franz Adler ist völlig ausgeflippt, als er seine Freundin Anabelle mit einem Anderen am Alten Weiher erwischt. In seiner Verzweiflung streckt er seinen Nebenbuhler Mirco nieder und schubst ihn in den Teich. 2. Fall: Der Oberkellner Sven soll Schmuck im Wert von 20.000 Euro aus den angemieteten Gemächern von Scheich Fahad gestohlen haben. Konnte es dem 24-Jährigen wirklich gelingen, die strengen Sicherheitsvorkehrungen zu überwinden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen