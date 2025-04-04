Richterin Barbara Salesch
Folge 685: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit 29 Ecstasy-Pillen wird die Freigängerin Claudia zusammen mit ihrer Tochter aufgegriffen. Wollte die Mutter die 16-jährige Franziska ins Drogengeschäft einweisen? 2. Fall: Der strenge Christ Rudolf wird zur Selbstgeißelung gezwungen, weil er ein Pornoheft gelesen hat. Zusätzlich sollen seine Glaubensgefährten Ferdinand und Thorsten auf das "schwarze Schaf" eingeschlagen haben.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
