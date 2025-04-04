Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 687
Folge 687: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Julia ist der größte Fan von Popstar Tom Beks, und Roadie Carsten will nach einem Konzert ein Treffen mit ihrem Idol organisieren. Doch anstatt Julias Wunsch zu erfüllen, soll er sie in seinem Hotelzimmer vergewaltigt haben. 2. Fall: Lena soll ihren Ex-Freund Sebastian hilflos und verletzt nach einem Autounfall im Wagen zurückgelassen haben. Sie behauptet, an diesem Abend gar nicht mit ihm zusammen gewesen zu sein.

