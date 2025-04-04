Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 696
44 Min.Ab 12

1. Fall: Nicolas steckt bis zum Hals im Sand - für ihn ist klar: Udo hat ihn eingebuddelt. Statt Aussprache und brüderliche Versöhnung wollte der ihm wohl an den Kragen. Zum Glück hat ein Strandläufer den Eingegrabenen gefunden. 2. Fall: Klara ist nach ihrer ersten umfassenden Schwangerschaftsuntersuchung am Boden zerstört: Der Bluttest ergab, dass sie HIV-positiv ist. Dabei ist sie ihrem Mann immer treu gewesen ...

