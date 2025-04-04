Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 700
Richterin Barbara Salesch

Folge 700: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die siebenjährige Hanna verletzt sich schwer mit einem Küchenmesser - blutüberströmt wird sie von ihrem Vater in der Küche gefunden. Hat Haushälterin Anita wieder mal nicht aufgepasst? 2. Fall: Als ein wertvoller Kerzenständer aus der Wohnung von Bernard und Gerlinde gestohlen wird, ist der Polizei schnell klar: Bei den Spuren der Verwüstung handelt es sich um fingierte Einbruchspuren. Gerlinde ist sich sicher, dass Neffe Frederick dahintersteckt.

SAT.1
