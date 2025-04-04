Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 703
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 703: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Am Weihnachtsabend wird der Freigänger Gisbert mit Diebesgut erwischt. Doch mit einem Einbruch will der Häftling nichts zu tun haben. War Robert wirklich nur auf dem Weg zu seinem Sohn? 2. Fall: Die Katze von Katrin wird mit Rattengift vergiftet. Wollte sich Schüler Nils dafür rächen, dass er wegen der Lehrerin durchs Abi gerasselt ist?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen