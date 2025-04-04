Richterin Barbara Salesch
Folge 706: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die herzkranke Zoe bricht abends in der Disco mit einem Kreislaufkollaps zusammen - sie hat anstelle ihrer Medikamente Ecstasy genommen. Zoe verdächtigt sofort ihren Ex-Freund, ihr die Pillen untergeschoben zu haben. 2. Fall: Nach einem Autounfall ist die Sportstudentin Verena an den Rollstuhl gefesselt und seitdem auf die Hilfe ihrer Pflegerin Natasha angewiesen. Hat sie ihr Schicksal nicht länger ertragen und Natasha deshalb mit kochendem Wasser übergossen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1