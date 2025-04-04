Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 708
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 708: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die drei Wochen alte Caroline ist dem Tod durch Erfrieren knapp entkommen, nachdem sie in einem Kaufhaus zurückgelassen wurde. Nach fest zehn Stunden unter einem Kleiderständer wird sie von einer Putzfrau gefunden. 2. Fall: Victoria soll den Geschäftsmann Robert grundlos mit einer Prosecco-Flasche k.o. geschlagen haben. Sind sich die beiden vor dem schmerzhaften Treffen im Hotel wirklich noch nie begegnet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen