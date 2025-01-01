Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Familiengeheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 727
Familiengeheimnis

FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 727: Familiengeheimnis

45 Min.Ab 12

Fall 1: Mit einer Pistole feuert Lisa auf ihren Stiefvater und verletzt ihn schwer. Hat sie sich wirklich nur über Olafs plötzliches Erscheinen erschreckt oder verschweigt Lisa ein furchtbares Geheimnis? Fall 2: Tamara kann im letzten Moment von einem Bekannten aus der Flammenhölle ihres Bungalows gerettet. Es war ein Brandanschlag! Hat ihr Ex-Freund Erik den Molotow-Cocktail geschleudert, weil Tamara ihn erst vor kurzem wegen eines anderen Mannes verlassen hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen