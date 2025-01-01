Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Geschwisterstreit

SAT.1Staffel 5Folge 728
Geschwisterstreit

GeschwisterstreitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 728: Geschwisterstreit

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Frau seines besten Kumpels soll Christian in einem Hotel fast vergewaltigt haben. Ging Maja mit Christian auf dessen Hotelzimmer, weil ihr Ehemann Roy nach einem Unfall keinen Sex mehr haben kann? 2. Fall: Nach einem erbitterten Geschwisterstreit stürzt Chantal in den Weihnachtsbaum und fängt Feuer. Hat ihr eigener Bruder Maik sie absichtlich in die brennenden Kerzen geschubst?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen