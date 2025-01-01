Richterin Barbara Salesch
Folge 732: Der Stalker
44 Min.Ab 12
1. Fall: Vor zwei Jahren wurde Soap-Star Mary Schrader auf Schritt und Tritt von ihrem Fan Carsten Friedrich verfolgt. Eine Anzeige und die richterliche Anordnung, sich ihr nicht mehr zu nähern, haben ihn nur kurze Zeit von seinem Treiben abgehalten. Jetzt ging Carstens Terror wieder los! 2. Fall: Mit einem Wadendurchschuss endet die Wildschweinjagd für Hans-Georg. Für ihn ist klar, dass der vermeintliche Unfall eine Warnung von Geschäftspartnerin Bettina sein sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1