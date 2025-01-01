Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 738
44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit schwersten Gesichtsverletzungen wird die Krankenschwester Nicole in die Klinik eingeliefert. Sie ist sich sicher, dass Bernd ihr aufgelauert und sie verprügelt hat. Sein Motiv für die Tat: Nicole hat herausgefunden, dass Bernd seine Frau misshandelt. 2. Fall: Beim Absturz einer Cessna kommen ein Pilot und der Passagier, ein reicher Geschäftsmann, ums Leben. Ursache: Wartungsfehler, menschliches Versagen!

SAT.1
