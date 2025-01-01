Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Filmriss

SAT.1Staffel 5Folge 749
Folge 749: Filmriss

44 Min.Ab 12

1. Fall: Stefanie wird auf dem Rückweg von einem Disco-Besuch überfahren und stirbt. Am Steuer saß der total betrunkene Paolo, der sich bis heute angeblich an nichts mehr erinnern kann. 2. Fall: Angetrunken und übermüdet überfährt die Taxifahrerin Bettina Roman Steinbrücker. Der lief ihr so plötzlich vors Auto, dass sie nicht mehr reagieren konnte. Die Frau beteuert ihr Unschuld und macht sich schwere Vorwürfe. Für Romans Zwillingsbruder Robert war es kein Unfall.

SAT.1
