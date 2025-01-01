Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 765
Folge 765: Der gedemütigte Gerichtsvollzieher

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Polizei findet den Gerichtsvollzieher Klaus Sander nackt an eine Baum gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf. Klaus ist sicher, Jessica Müller und ihren Mann Torben erkannt zu haben, als sie ihn überwältigten. 2. Fall: Als Jürgen und Uwe ihr Autorennen von Gerolstein nach Köln starten, geht es um Astrid. Derjenige, der für die Strecke nur 40 Minuten braucht, soll die Dorfschönheit zur Freundin bekommen. Der Spaß endet tödlich für Uwe ...

SAT.1
