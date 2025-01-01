Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 775
Folge 775: Schläge für einen Playboy

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach dem Schlag mit einem Baseballschläger geht Discothekenbesitzer Lutz Kretten zu Boden, ohne den Täter erkannt zu haben. Doch für ihn steht fest: Tanja Bergmann wollte mit dem Überfall ihre Forderung bekräftigen, dass der alternde Playboy seine Finger von ihrer Tochter lässt. 2. Fall: Vier Stunden lang sind Peter und seine Frau Svenja Geiseln ihres durchgedrehten Bekannten Hans. Wortlos stürmte der das Haus und bedrohte das Ehepaar mit gezogener Waffe.

