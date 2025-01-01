Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 795
43 Min.Ab 12

1. Fall: Sechs Tage hat Mavie den Mann ihrer Freundin Anna in einem Schacht unter ihrer Gartenlaube eingesperrt. Ihre Begründung: Sie hat vorhergesehen, dass Marek Anna umbringen lassen wollte ... 2. Fall: Ein Seitensprung hat für Tom Folgen: Seine Affäre Petra bekommt ein Kind von ihm. Obwohl er seinen Sohn Florian nie zu Gesicht bekommen hat, zahlt Tom jahrelang Unterhalt. Als sich nach fünf Jahren Vatergefühle in ihm regen, findet er heraus, dass sein Sohn nicht existiert!

