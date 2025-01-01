Richterin Barbara Salesch
Folge 796: Elektroschocker
43 Min.Ab 12
1. Fall: Alexander soll die Freundin seiner Tochter Lena sexuell belästigt haben. Nach dem Tod seiner Frau war Kira als seelische Unterstützung für Lena in sein Haus gezogen. 2. Fall: Ben wird mit einem Elektroschocker von seinem Freund Max gefoltert. Als er erschöpft und verletzt am Boden liegt, tritt Max zusätzlich auf sein Opfer ein. Dabei erleidet Ben eine Hodenquetschung. Was brachte Max so in Rage?
Weitere Folgen in Staffel 5
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
