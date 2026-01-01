Richterin Barbara Salesch
Folge 800: Mord ohne Leiche
44 Min.Ab 12
Aus Angst, seine Tochter Annika an einen Drogendealer zu verlieren, soll Holger den kriminellen Marc erschlagen haben. Doch die Leiche bleibt verschwunden! Gibt es zwischen den Männern eine weitere Verbindung, von der niemand erfahren darf?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1