Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Bandenkrieg

SAT.1Staffel 5Folge 803
Bandenkrieg

BandenkriegJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 803: Bandenkrieg

44 Min.Ab 12

1. Fall: Marie gerät in den Krieg zwischen zwei rivalisierenden Banden, als sie sich in Pascal aus der verfeindeten Gang verliebt. Um ihrer Clique ihre Loyalität zu beweisen, soll sie die Kneipe von Pascals Mutter mit einem Molotowcocktail in Brand stecken... 2. Fall: Als Inkens Tochter von einem Hund angegriffen wird, wirft sie sich schützend vor ihr Kind und erleidet tiefe Bisswunden. Hat Mandy ihren Boxer absichtlich auf die junge Mutter gehetzt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen