Richterin Barbara Salesch
Folge 803: Bandenkrieg
44 Min.Ab 12
1. Fall: Marie gerät in den Krieg zwischen zwei rivalisierenden Banden, als sie sich in Pascal aus der verfeindeten Gang verliebt. Um ihrer Clique ihre Loyalität zu beweisen, soll sie die Kneipe von Pascals Mutter mit einem Molotowcocktail in Brand stecken... 2. Fall: Als Inkens Tochter von einem Hund angegriffen wird, wirft sie sich schützend vor ihr Kind und erleidet tiefe Bisswunden. Hat Mandy ihren Boxer absichtlich auf die junge Mutter gehetzt?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1