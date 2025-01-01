Richterin Barbara Salesch
Folge 808: Hurenstreit
44 Min.Ab 12
1. Fall: Die Prostituierte Uschi wurde k.o. geschlagen, kurz darauf ging ihr Wohnwagen in Flammen auf. Als ihre Kollegin Gitti ihr zu Hilfe eilt, verletzt sie sich so schwer, das sie ins Koma fällt. Hat Freier Dieter das Feuer gelegt oder ist das Feuer das Ergebnis eines Hurenstreits? 2. Fall: Nach dem Drogentod ihrer Tochter soll Ellen die ganze Stadt mit Plakaten gepflastert haben, um vor dem Mörder von Sylvia zu warnen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1