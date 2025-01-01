Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Liebe im Knast

SAT.1Staffel 5Folge 813
Liebe im Knast

Richterin Barbara Salesch

Folge 813: Liebe im Knast

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ex-Knasti Ingo soll seine Frau Maria die Treppe hinuntergestoßen und schwer verletzt haben. Dabei hatte er die JVA-Sozialarbeiterin erst vor kurzem im Gefängnis geheiratet. Ist der verurteilte Vergewaltiger ausgerastet, weil seine Frau ihm den Sex verweigerte? 2. Fall: Sabrinas Eltern bringen das völlig verstörte Mädchen ins Krankenhaus. Die Diagnose der Ärzte: Sabine wurde vergewaltigt. Als Täter kommt nur Thorben in Frage, dem Sabine Nachhilfestunden gibt.

SAT.1
