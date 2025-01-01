Richterin Barbara Salesch
Folge 831: Verschwundene Mädchen
44 Min.Ab 12
Ein Jahr, nachdem Martina entführt und vergewaltigt wurde, verschwindet wieder ein Mädchen aus ihrem Ort. Es ist die Tochter von Anwältin Dorner, die damals dafür sorgte, dass der Verdächtige in Martinas Fall freigekommen ist. Hat der Triebtäter erneut zugeschlagen?
