Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Tod eines Popsternchens

SAT.1Staffel 5Folge 838
Tod eines Popsternchens

Tod eines PopsternchensJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 838: Tod eines Popsternchens

44 Min.Ab 12

1. Fall: Popsternchen Liz wird nach einem misslungenen Auftritt tot in der Hotelbadewanne aufgefunden. Hat ihr Manager Klaus sie nach einem Streit ermordet und dann einen Selbstmord vorgetäuscht? 2. Fall: Klaus soll bei Karoline vorsätzlich ein unheilbares Ohrenleiden verursacht haben, indem er ihr über Kopfhörer Musik in unvorstellbarer Lautstärke vorgespielt hat. Doch Klaus beteuert seine Unschuld...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen