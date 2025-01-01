Richterin Barbara Salesch
Folge 841: Versicherungsbetrug
44 Min.Ab 12
1. Fall: Yvonne soll ihr eigenes Haus angezündet haben, doch die junge Mutter beteuert ihre Unschuld. Hat sie wirklich das Leben ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt, um die Versicherungssumme zu kassieren? 2. Fall: Bei einem verheerenden Feuer brennt der Kiosk von Karl ab, seine Existenz ist zerstört. Der Brandstifter soll Tim, ein heimlicher Verehrer seiner Frau, gewesen sein. War der Feuerteufel tatsächlich der Nebenbuhler oder wollte Karl seine Versicherung betrügen?
