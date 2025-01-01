Richterin Barbara Salesch
Folge 845: Tödliches Familiendrama
45 Min.Ab 12
1. Fall: Stefanie wird nach einem Autounfall tot aus den Trümmern ihres Wagens geborgen. Ihre Mutter Heidi ist mit überhöhter Geschwindigkeit in den Wagen ihrer Tochter gerast... 2. Fall: Jochen reißt sich Hautfetzen aus dem Gesicht, als seine Finger beim Duschen plötzlich an der Stirn kleben bleiben. Hat sich Ex-Freundin Valentina gerächt, indem sie ihm Sekundenkleber ins Shampoo mischte?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1