Richterin Barbara Salesch
Folge 847: Fressorgie
44 Min.Ab 12
1. Fall: Imbissbesitzer Karl wurde entführt und zu einer Fressorgie gezwungen. Immer wieder zwingt eine maskierte Person ihn, Unmengen an Nahrung zu verschlingen... 2. Fall: Kaltblütig soll die inhaftierte Heidrun ihrer Mitgefangenen Uta die Hände zwischen die Walzen einer Heißmangel gedrückt haben. Wollte sich die bis dahin unbescholtene Frau rächen, weil sie von der gefürchteten Anführerin im Frauenknast schikaniert wurde?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1