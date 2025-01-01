Richterin Barbara Salesch
Folge 851: Verhasster Stiefvater
45 Min.Ab 12
Mit einem schweren Schraubenschlüssel soll Mirko den Schrotthändler Rolf Reuther erschlagen haben. Der Kfz-Schlosser ist schon seit längeren mit Rolfs Stieftochter Svenja liiert. Hatte Mirko Angst, dass der verhasste Tyrann Rolf seiner Freundin etwas antut?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1