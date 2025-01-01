Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Im Wachkoma

SAT.1Staffel 5Folge 859
Im Wachkoma

Richterin Barbara Salesch

Folge 859: Im Wachkoma

45 Min.Ab 12

1. Fall: Sabine entführt ihren Freund Max, der nach einem schweren Autounfall im Koma liegt, aus dem Krankenhaus und versteckt ihn in ihrer Wohnung. Die junge Frau behauptet, seine Eltern hätten ihn aus Geldgier ermorden wollen. 2. Fall: Die Schülerin Stella soll mehrfach von dem Referendar Philipp sexuell genötigt worden sein. Philipp behauptet genau das Gegenteil...

