Richterin Barbara Salesch
Folge 859: Im Wachkoma
45 Min.Ab 12
1. Fall: Sabine entführt ihren Freund Max, der nach einem schweren Autounfall im Koma liegt, aus dem Krankenhaus und versteckt ihn in ihrer Wohnung. Die junge Frau behauptet, seine Eltern hätten ihn aus Geldgier ermorden wollen. 2. Fall: Die Schülerin Stella soll mehrfach von dem Referendar Philipp sexuell genötigt worden sein. Philipp behauptet genau das Gegenteil...
