Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Vater-Tochter-Konflikt

SAT.1Staffel 5Folge 860
Vater-Tochter-Konflikt

Vater-Tochter-KonfliktJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 860: Vater-Tochter-Konflikt

45 Min.Ab 12

1. Fall: Wolfgang wird nach einem Autounfall schwer verletzt aus seinem total zerstörten Wagen geborgen. Seine Tochter Lena soll ihm wenige Stunden zuvor Schlafmittel ins Essen gemischt haben. 2. Fall: Im Call-Center wird Telefonistin Nora spätabends von einem maskierten Mann überfallen und vergewaltigt. Ist Fließbandarbeiter Thomas der Täter? Immerhin belästigt er Nora schon seit Monaten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen