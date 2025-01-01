Richterin Barbara Salesch
Folge 861: Blackout
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit heruntergelassener Hose und zerrissener Bluse wacht Saskia im Nebenraum einer Party aus der Bewusstlosigkeit auf - kurz vorher hat sie sich mit ihrem Ex-Freund gestritten... 2. Fall: Blutüberströmt findet Olaf seine Mutter Jutta in der Küche, ihr linker Arm ist von der Schulter bis zum Handgelenk aufgeschlitzt. Neben ihr steht seine schwangere Freundin Daniela mit einem großen Küchenmesser...
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
