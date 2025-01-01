Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tödliche Affäre

SAT.1Staffel 5Folge 866
Tödliche Affäre

Richterin Barbara Salesch

Folge 866: Tödliche Affäre

44 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Verleger Philipp soll seine junge Geliebte Janine mit einem Kristallaschenbecher erschlagen haben. Angeblich hat die junge Frau ihm gedroht, mit der Affäre an die Öffentlichkeit zu gehen. War Philipp sein Ruf und seine Karriere wirklich wichtiger als ein Menschenleben?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

