Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Trennungsschmerz

SAT.1Staffel 5Folge 878
Trennungsschmerz

TrennungsschmerzJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 878: Trennungsschmerz

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit schwersten Verletzungen wird Lisa Hahn in ihrem Haus gefunden. Ein antiker Schrank ist aus dem ersten Obergeschoss auf sie gefallen. Wollte ihr Mann sich an ihr rächen, weil sie sich von ihm getrennt hat? 2. Fall: Daniel soll mit einem Gotcha-Gewehr auf seine Mutter Leonore geschossen haben. Die Farbkugel verfehlte ihr Ziel und traf Doris auf der Stirn. Wollte sich Daniel an seiner Mutter rächen oder wurde die Richtige getroffen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen