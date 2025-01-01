Richterin Barbara Salesch
Folge 889: Der harte Harry
44 Min.Ab 12
Der Rocker Harry verbrennt bei einem Anschlag auf sein Clubheim. Kurz zuvor wurde er vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Hat das Opfer Tanja das Gesetz in die eigene Hand genommen und den Brand gelegt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1