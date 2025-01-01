Richterin Barbara Salesch
Folge 893: Freitagabend
44 Min.Ab 12
Lisa wird kaltblütig erstochen, nachdem sie vergewaltigt worden ist. Hat ihr Freund Roman nicht verkraftet, dass sie die Beziehung zu ihm beenden wollte? Oder steckt Lisas verhasster Ex-Mann Max dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1