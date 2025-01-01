Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1004
Folge 1004: Der letzte Schuss

45 Min.Ab 12

Mit einem Schuss ins Herz soll der drogensüchtige Marco die Mutter seiner Ex-Freundin getötet haben. Er kann sich angeblich ans nichts erinnern. Wurde er im Haus der Familie bei einem Einbruch überrascht oder soll er nur als Sündenbock herhalten?

