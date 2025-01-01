Richterin Barbara Salesch
Folge 1004: Der letzte Schuss
45 Min.Ab 12
Mit einem Schuss ins Herz soll der drogensüchtige Marco die Mutter seiner Ex-Freundin getötet haben. Er kann sich angeblich ans nichts erinnern. Wurde er im Haus der Familie bei einem Einbruch überrascht oder soll er nur als Sündenbock herhalten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1