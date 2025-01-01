Richterin Barbara Salesch
Folge 1005: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Richard wird beschuldigt, aus Eifersucht das Restaurant seiner Freundin Stephanie angezündet zu haben. Hat er tatsächlich das Feuer gelegt, in dem sie verbrannte oder ist ihre Schwester Julia Drahtzieherin? 2. Fall: Die Prostituierte Myriam findet ihre Kollegin Candy erschlagen im Bad. Hat Candys Stammfreier Heiner sie so schlimm zugerichtet, weil sie seine Liebe nicht erwiderte oder wollte Zuhälter Achim sie gefügig machen?
