Richterin Barbara Salesch
Folge 1010: Mord an Bord
44 Min.Ab 12
Nach einer Party soll Henrik den Bootseigner Ludwig erstochen, auf einen Anker gespießt und im Rhein versenkt haben. Hat er den Millionär ermordet, weil der seine Freundin verführen wollte oder wurde dem Lebemann ein Doppelleben zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1