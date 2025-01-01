Richterin Barbara Salesch
Folge 1011: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einer Razzia werden im Spind von Fitnesstrainer Nelson Anabolika gefunden. Hat er die verbotenen Substanzen an seine Schützlinge verkauft und so den Tod eines Kraftsportlers verschuldet oder wollte ihn ein Neider mit der Aktion kalt stellen? 2. Fall: Mit einer Eisenstange soll Anna Tanzlehrerin Nina das Knie zertrümmert haben. Wollte sie sich für die Demütigungen während der Tanzstunde rächen oder ist sie hinter Ninas Affäre mit ihrem Verlobten gekommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
